Стратегическая труба Медведчука: что о ней известно

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля был возвращен в государственную собственность нефтепровод ООО "ПрикарпадЗахидтранс", который находился под контролем народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

OBOZREVATEL напоминает, когда и как политику удалось завладеть нефтепроводом.

"ПрикарпадЗахидтранс" является дочерним предприятием Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов. До 2015 года это общество принадлежало "Транснефти" – российскому государственному оператору нефтепроводов. А потом оно сменило владельцев.

"Транснефть" сообщила, что "продала" свою украинскую дочку швейцарской фирме International Trading Partners AG, чьим номинальным бенефициаром указан немец Анатолий Шефер.

Шефер ранее входил в состав учредителей ООО "Львовтрейдсервис", указывая свой немецкий адрес: улица Форстхоф, 6 в городе Кирторф.

По этому же адресу также был зарегистрирован некий Андрей Полянский.

У Полянского в Украине в разное время были доли еще в нескольких фирмах в приграничных регионах, в том числе связанных с транспортными перевозками. Однако наиболее яркой выглядит его директорская должность в фирме "Керамбуд". Эта компания принадлежит Богдану Козаку и брату Медведчука Сергею.

3 июня 2016 года, спустя неделю после того, как военные тыловики по результатам тендера наняли компанию "Трейд коммодити" на поставки топлива на 1,25 млрд грн, в Минобороны поступило письмо от "ПрикарпатЗападтранса" с предложением купить дизеля на 400 млн по 13 500 грн за тонну.

Однако "прикарпатский" дизель был марки Евро-2 и 3, а новые "Спартаны" уже ездят только на Евро-4 и 5. Поэтому правительство сделало исключение в техрегламенте, который прямо запрещает использование в Украине дизеля Евро-2.

22 августа "ПрикарпатЗахитранс" официально акцептовали, а 1 сентября заключили окончательное соглашение и пошли отгрузки дизеля военным.

Топливо "ПрикарпадЗахитранса" было устаревшим, потому что было слито из магистральных трубопроводов, по которым через территорию Украины в Европу еще с советских времен шли нефтепродукты из России и Беларуси.

Старый Евро-2 из украинских труб надо было куда-то девать, чтобы он не смешался с новым Евро-4 и 5, поэтому его и продали военным.

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