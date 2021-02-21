Стратегическая труба Медведчука: что о ней известно
Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля был возвращен в государственную собственность нефтепровод ООО "ПрикарпадЗахидтранс", который находился под контролем народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
OBOZREVATEL напоминает, когда и как политику удалось завладеть нефтепроводом.
"ПрикарпадЗахидтранс" является дочерним предприятием Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов. До 2015 года это общество принадлежало "Транснефти" – российскому государственному оператору нефтепроводов. А потом оно сменило владельцев.
"Транснефть" сообщила, что "продала" свою украинскую дочку швейцарской фирме International Trading Partners AG, чьим номинальным бенефициаром указан немец Анатолий Шефер.
Шефер ранее входил в состав учредителей ООО "Львовтрейдсервис", указывая свой немецкий адрес: улица Форстхоф, 6 в городе Кирторф.
По этому же адресу также был зарегистрирован некий Андрей Полянский.
У Полянского в Украине в разное время были доли еще в нескольких фирмах в приграничных регионах, в том числе связанных с транспортными перевозками. Однако наиболее яркой выглядит его директорская должность в фирме "Керамбуд". Эта компания принадлежит Богдану Козаку и брату Медведчука Сергею.
3 июня 2016 года, спустя неделю после того, как военные тыловики по результатам тендера наняли компанию "Трейд коммодити" на поставки топлива на 1,25 млрд грн, в Минобороны поступило письмо от "ПрикарпатЗападтранса" с предложением купить дизеля на 400 млн по 13 500 грн за тонну.
Однако "прикарпатский" дизель был марки Евро-2 и 3, а новые "Спартаны" уже ездят только на Евро-4 и 5. Поэтому правительство сделало исключение в техрегламенте, который прямо запрещает использование в Украине дизеля Евро-2.
22 августа "ПрикарпатЗахитранс" официально акцептовали, а 1 сентября заключили окончательное соглашение и пошли отгрузки дизеля военным.
Топливо "ПрикарпадЗахитранса" было устаревшим, потому что было слито из магистральных трубопроводов, по которым через территорию Украины в Европу еще с советских времен шли нефтепродукты из России и Беларуси.
Старый Евро-2 из украинских труб надо было куда-то девать, чтобы он не смешался с новым Евро-4 и 5, поэтому его и продали военным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" в госсобственность. Такая задача была поставлена на заседании СНБО 19 февраля под председательством президента Владимира Зеленского.
На всех, кто хоть как-то причастен к выводу трубопровода из собственности Украины, уже заведены уголовные дела – включая экспертов, судей и т.д.
Ранее НАБУ совместно с СБУ сообщили о подозрении эксперту, который помог незаконно приватизировать нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Он действовал в интересах "ПрикарпатЗападтранса".
НАБУ также взялось за судью, из-за которой нефтепровод из России оказался под контролем окружения Медведчука.