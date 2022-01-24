СНБО соберется на срочное заседание на фоне риска вторжения РФ: названо время

Вечером в понедельник, 24 января, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) соберется на заседание, где рассмотрят вопрос вероятного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По предварительным данным, заседание состоится в 17:00 в Офисе президента.

Инициатором проведения срочного заседание СНБО стал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В настоящее время известно, что главным вопросом на повестке дня станет риск агрессии РФ. Однако кроме этого также планируется рассмотреть вопросы текущего состояния дел в экономике и энергетике Украины, а также вопрос противодействия пандемии коронавирусной болезни.

Ожидается, что после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов проведет брифинг, на котором расскажет о принятых мерах.

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Напомним, президент США Джо Байден подтвердил введение санкций против России, если она решится на новый виток эскалации в Украине. Американский лидер заявил, что последствия для Кремля будут "быстрыми и серьезными".

Как сообщал OBOZREVATEL, союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Таким образом альянс усиливает сдерживание и оборону союзников, поскольку Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие у границ Украины.