СНБО ввел санкции против организаторов выборов в Крыму и ОРДЛО: все подробности заседания

В пятницу, 17 сентября, состоялось новое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем среди прочего были введены санкции против организаторов проведения выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

О результатах встречи рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Его брифинг транслировался на Facebook-странице Офиса президента (чтобы смотреть ее, доскролльте страницу до конца).

Главное из заседания Совета нацбезопасности:

под санкции попали более 90 человек, причастных к организации незаконных выборов на оккупированных территориях Украины;

также ограничительные меры затронули сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального;

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рассмотрен вопрос сектора безопасности и обороны, в частности, его финансирования;

члены СНБО также обсуждали вопрос допуска иностранных военных на учения;

создана система мониторинга олигархов.

Ограничительные меры введены против лиц, причастных к незаконному проведению выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму.

В список попали 53 члены территориальных избирательных комиссий и 33 кандидата в депутаты Госдумы.

Также в нем семь должностных лиц ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Фамилий Данилов не назвал.

Члены СНБО рассмотрели вопрос финансирования сектора безопасности и обороны на 2022 год. Так, секретарь Совета отметил, что президент Владимир Зеленский принял решение об увеличении финансирования этой сферы – до 319 миллиардов гривен.

По словам Данилова, военным и правоохранителям повысят денежное обеспечение и выделят деньги на приобретение жилья ветеранам АТО.

Еще один вопрос касался допуска иностранных партнеров к военным учениям. Они должны состоятся в сентябре с участием стран НАТО.

Секретарь СНБО заявил, что система мониторинга олигархов уже создана и с августа полностью готова к запуску. Для этого необходимо, чтобы в Верховной Раде был принят соответствующий закон (об олигархах).

Данилов также пояснил, что система состоит из трех уровней сложности и способна работать как с открытыми документами, так и секретными.

Напомним, что 10 сентября Кабинет министров вынес на согласование Совета новый санкционный список. В нем 24 юридических и 6 физических лиц, которые причастны к строительству Крымского моста, организации сообщения оккупированного Россией Крыма и незаконного перепланирования парковых территорий или объектов культурного наследия в Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлое заседание СНБО проводилось 20 августа. Тогда были введены санкции против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и против самого издания.