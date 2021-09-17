Под санкции СНБО попали сотрудники ФСБ, причастные к отравлению Навального

Совет Национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против сотрудников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Под ограничительные меры попали семь человек.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге 17 сентября по итогам заседания. Он отметил, что речь идет о тех лицах, которые установлены, поэтому список может быть дополнен.

"Сеть сотрудников ФСБ РФ, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального. Они так же попали у нас под санкции", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, это семь человек, причастность которых установлена. Однако он не исключил, что список в итоге может быть расширен.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL Совет нацбезопаности и обороны 17 сентября провел новое заседание, на котором был рассмотрен ряд вопросов. В частности, было решено ввести ограничительные меры против организаторов незаконных выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях и против сотрудников ФСБ.