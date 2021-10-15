Зеленский инициирует наказание до 20 лет тюрьмы для контрабандистов, – Данилов

Глава государства Владимир Зеленский убежден, что лояльное к контрабандистам законодательство Украины необходимо менять. Президент заявил о введении наказания за нелегальный импорт до 20 лет лишения свободы.

Об этом рассказал глава Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов в перерыве между эфирами политического ток-шоу "Свобода Савика Шустера". Он пояснил, что Зеленский поднял этот вопрос на заседании Совета 15 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"После того, как мы в апреле ввели санкции, направленные против контрабандистов, поступления с таможни в государственный бюджет возросли на 47 млрд грн. Мы хотели бы, чтобы было больше, но пока цифра такая. И мы на этом не остановимся", – заметил Данилов.

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Он указал, что основная причина, почему люди прибегают к контрабандистским схемам – это лояльный закон. Поэтому украинский гарант поручил заняться вопросом о внедрении строгого наказания для такого рода преступлений, вплоть до тюрьмы.

"Более того, он настаивает на 20 годах лишения свободы. И персонально я его поддерживаю. Потому что люди не понимают, что от бюджета зависят все социальные выплаты: это наши учителя, врачи.. А бюджет - это налоговая и таможня", — заключил председатель СНБО.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 15 октября, члены СНБО собрались для обсуждения ключевых для Украины вопросов и введения новых санкций.