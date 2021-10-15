Данилов раскрыл подробности секретного плана обороны Украины на случай войны

Разработка Плана обороны Украины, который был принят на заседании СНБО, длилась два года. Сам документ является секретным.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 15 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он уточнил, что план будет применяться во время войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Документ совершенно секретный. Профессиональные люди работали над ним два года", – сказал секретарь СНБО.

Данилов пояснил, что документ будет применяться в условиях полномасштабной войны.

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Он также касается органов центральной и местной власти, а также закона о территориальной обороне.

"Это все будет работать вместе. Президент поручил провести большие учения, но это будет в то время, когда у нас будет военная ситуация", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании СНБО 15 октября был принят План обороны Украины и другие важные документы, а также введены санкции против лиц, причастных к незаконной организации выборов российскую Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.