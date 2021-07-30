Тарифы, временные администрации на энергетических предприятиях и новые санкции: главное из заседания СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 30 июля, в Краматорске Донецкой области рассмотрели вопросы энергорынока Украины, тарифов, а также ввели новые санкции против контрабандистов. В частности, прозвучала идея создавать временные администрации на энергетических предприятиях в случае угрозы нацбезопасности.

Примечательно, что встреча длилась почти вдвое дольше, чем было запланировано. Об итогах работы ведомства рассказали на брифинге, который транслировался вечером пятницы на Facebook-странице Офиса президента.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что энергорынок страны находится под контролем нескольких бизнесменов. Временные администрации на их предприятиях могут ввести, к примеру, в случае попыток организовать "тарифный майдан".

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Среди других решений Совета нацбезопасности – историческое утверждение стратегии внешнеполитической деятельности. Так, подобный документ стал первым за 30 лет независимости Украины.

Данилов уточнил, что всего ведомство рассмотрело восемь вопросов, как и было запланировано в повестке, и один дополнительный.

Задание, которое поставил президент Владимир Зеленский, – "в ближайшее время привести в соответствие все наши границы", сказал секретарь СНБО.

Как рассказал Данилов, речь шла о "подготовке к вызовам" (вероятно, он имел ввиду пандемию COVID-19).

Президент поставил задачу, "которая касается именно денежного обеспечения сотрудников медучреждений". Уточняется, что вопрос касался не только врачей, но и всего персонала.

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