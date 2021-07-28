Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и свет для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с тарифами на газ и свет для украинцев с 1 августа сюрпризов не будет. В частности, касательно газа будет действовать годовой тариф, который выгоднее, чем в Европе.

"Хотел бы, чтобы на местах власть тоже понимала, то,что мы предложили, по сравнению с мировыми ценами на газ. Годовой контракт, он лучше, чем цены на территории всей Европы. Вы можете посмотреть на мировые цены. Местная власть должна коммуницировать, что это выгодно и правильно", – сообщил Зеленский. Соответствующее заявление глава государства озвучил на форуме "Україна 30. Децентралізація".

Президент также затронул тему тарифа электроэнергии. По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины будет рассматривать этот вопрос.

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"Мое отношение к этому простое. Сегодня 1,68 грн за кВт/час. Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже столько. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос. Можем рассматривать снижение тарифа для отдельных категорий населения", – отметил Зеленский.

“Сюрприз для людей будет абсолютно другим, чем то, что сейчас говорят. Мы точно поставим эту задачу и Кабмин на уровне Минэнерго подготовит нам ответ”, – резюмировал глава государства.

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