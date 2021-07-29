Данилов назвал вопросы, которые рассмотрят на заседании СНБО в пятницу

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) действительно проведет выездное заседание в Донецкой области 30 июля, рассмотрев там восемь вопросов. Повестка дня уже согласована президентом Владимиром Зеленским.

Эту информацию в день перед заседанием – в четверг, 29 июля, – подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов в кулуарах Конгресса местных и региональных властей. Как передает "Украина 24", вопросы, рассматриваемые ведомством, будут касаться как государственной границы, так и энергетики Украины, медицины и др.

"Заседание, которое будет завтра, оно будет на территории Донецкой области, повестка дня сформирована, президент согласовал повестку дня.

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Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и тд. Восемь вопросов завтра будем рассматривать", – сказал Данилов.

Как пояснил он, практика выездных заседаний ведомства будет регулярной. В частности, Совет нацбезопасности и обороны планирует привлекать к своим заседаниям органы самоуправления.

"Кроме Киева, есть огромное количество мест, на которые надо обращать внимание", – заявил Данилов.

Напомним, что ранее Зеленский сообщил: одной из тем обсуждения в СНБО будет размер тарифов на электроэнергию и газ для украинцев.

Также он сказал, что сам вынес этот вопрос на заседание на текущей неделе, чтобы "люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет".

Как ранее писал OBOZREVATEL, очередное заседание СНБО, которое состоялось в закрытом режиме, состоялось 16 июля. Оно прошло в Офисе президента на улице Банковой, хотя ранее предполагалось выехать на участок украинско-российской границы в Сумской области.