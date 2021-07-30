В Украине впервые утвердили стратегию по внешней политике: что содержит документ

В Украине утвердили стратегию внешнеполитической деятельности. Такой документ стал первым за 30 лет независимости страны.

Об этом 30 июля после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его брифинг транслировался на странице Офиса президента в Facebook.

Глава МИД назвал соответствующее решение историческим. По его словам, документ содержит четкую, понятную и содержательную стратегию по внешней политике.

В целом документ направлен на то, чтобы утвердить Украину как авторитетное и сильное европейское государство.

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Всего стратегия насчитывает свыше 250 пунктов, однако Кулеба выделил шесть главных направлений:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности,

противодействие агрессии России,

курс на членство в Европейском Союзе и НАТО,

продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций,

защита прав и интересов украинцев за границей,

продвижение позитивного имиджа страны.

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