В Украине впервые утвердили стратегию по внешней политике: что содержит документ
В Украине утвердили стратегию внешнеполитической деятельности. Такой документ стал первым за 30 лет независимости страны.
Об этом 30 июля после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его брифинг транслировался на странице Офиса президента в Facebook.
Глава МИД назвал соответствующее решение историческим. По его словам, документ содержит четкую, понятную и содержательную стратегию по внешней политике.
В целом документ направлен на то, чтобы утвердить Украину как авторитетное и сильное европейское государство.
Всего стратегия насчитывает свыше 250 пунктов, однако Кулеба выделил шесть главных направлений:
обеспечение суверенитета и территориальной целостности,
противодействие агрессии России,
курс на членство в Европейском Союзе и НАТО,
продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций,
защита прав и интересов украинцев за границей,
продвижение позитивного имиджа страны.
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