СНБО проведет выездное заседание в Краматорске – СМИ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) якобы намерен собраться на территории Донбасса. Новое заседание, предварительно, готовится в городе Краматорск Донецкой области.

Об этом вечером в среду, 28 июля, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на "информированный источник, знакомый относительно вопроса подготовки заседания". Отметим, что СНБО традиционно собирается по пятницам. По данным журналистов, выездное заседание состоится уже 30 июля.

Официально в Совете нацбезопасности дату и место нового заседания пока не анонсировали.

Добавим: одну из тем, которая будет поднята на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны, раскрыл президент Украины Владимир Зеленский. Это – размер тарифов на электроэнергию и газ для населения.

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С инициативой рассмотреть этот вопрос глава украинского государства лично обратился к СНБО, сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте 28 июля.

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