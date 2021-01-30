"Слуги" собрали достаточно подписей для исключения Дубинского из фракции, – Лещенко
За исключение народного депутата Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" собрано более 180 подписей.
Об этом сообщил в Telegram бывший нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники. Такого количества достаточно для принятия решения, так как это больше 70% членов СН.
"Окончательные цифры руководство фракции объявит официально", – написал он.
По данным Telegram-канала "Темный Рыцарь", посольство США якобы связывается с Офисом президента и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией "каждый час, требуя в субботу объявить решение" по Дубинскому.
Напомним, скандал вокруг политика начался после того, как Минюст США ввел против него (и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов) санкции из-за вмешательства в американские выборы.
"Слуга" обвинения отрицает. Он заявил, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на заседания фракции СН 25 января президент Владимир Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из ее состава.
Нардеп отказался, обвинив окружение главы государства в том, что его вводят в ловушку.
По предварительным данным, в ходе анонимного голосования 57% "слуг" (из 100 человек) выступили за исключение Дубинского.
Сам нардеп возмутился, что для этого использовали приложение "Фракция в смартфоне", которое "никто никогда до этого не устанавливал". Это он назвал "абсолютно иезуитской историей".