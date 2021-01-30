"Слуги" собрали достаточно подписей для исключения Дубинского из фракции, – Лещенко

За исключение народного депутата Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" собрано более 180 подписей.

Об этом сообщил в Telegram бывший нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники. Такого количества достаточно для принятия решения, так как это больше 70% членов СН.

"Окончательные цифры руководство фракции объявит официально", – написал он.

По данным Telegram-канала "Темный Рыцарь", посольство США якобы связывается с Офисом президента и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией "каждый час, требуя в субботу объявить решение" по Дубинскому.

Напомним, скандал вокруг политика начался после того, как Минюст США ввел против него (и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов) санкции из-за вмешательства в американские выборы.

"Слуга" обвинения отрицает. Он заявил, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.

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