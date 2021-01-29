В "Слуге народа" тайно голосовали за исключение Дубинского: что решили

Народные депутаты от "Слуги народа" большинством голосов поддерживают исключение из фракции их коллеги Александра Дубинского.

Такие данные анонимного опроса, который накануне распространили среди "слуг". Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Так, 57% проголосовавших, а это 100 человек, выбрали третий вариант опросника – исключение Дубинского. Среди других, напомним, также были: поддержать его или уволить с должности заместителя главы парламентского комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Теперь этот вариант (исключение. – Ред.), как набравший большинство голосов в опросе, будет вынесен на формальное голосование фракции – сбор подписей", – сообщил собеседник.

Он подчеркнул, что для этого понадобится 70% подписей "слуг", то есть 172 человек. Во фракции СН, состоянием на 29 января, числится 246 депутатов.

Напомним, что накануне источники OBOZREVATEL заявили о старте голосования в "Слуге народа" относительно того, следует ли исключать из фракции нардепа, против которого США ввели санкции.

Как известно, Минюст США ввел санкции против Дубинского и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов из-за вмешательства в американские выборы. После этого Youtube заблокировал личный канал Дубинского.

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