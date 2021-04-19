Тищенко попал в скандал из-за вечеринки в локдаун: опубликовано новое видео
В сети появилось новое видео с вечеринки в честь дня рождения Аллы Барановской в Киеве, которую, несмотря на локдаун, организовал ее супруг Николай Тищенко, нардеп от "Слуги народа".
Запись опубликовало издание "Страна" в своем Telegram-канале. Напомним, что, по информации СМИ, мероприятие состоялось в гостинице Fairmont на Подоле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"Масштабная тематическая вечеринка: Великий Гэтсби, казино, а под конец – кабацкие песни. Все включено", – сказано в подписи к видео.
На ролике видно, что гости и большинство обслуживающего персонала находились на вечеринке без средств индивидуальной защиты. Развлекали публику танцовщицы и исполнители живой музыки, в зале были накрыты столы на большое количество людей.
Кроме того, для присутствовавших в одной из комнат организовали казино и услуги "гадалки" с различными спецэффектами.
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