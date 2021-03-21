"Слуги" инициировали внеочередное заседание Рады с силовиками из-за погромов на Банковой
Ряд народных депутатов инициировал проведение внеочередного заседания парламента, чтобы дать оценку акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта и ее последствиям.
Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram. В Верховной Раде он является заместителем председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
"Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия постановления о дачи оценки тем событиям, которые произошли под Офисом президента", – написал он.
Нардеп подчеркнул, что на этом заседании нужно также заслушать правоохранительные органы по вышеуказанному вопросу.
"Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой", – заявил Качура.
Отметим: в пресс-службе президента заявили, что повреждения здания ОП, которые были нанесены во время воскресных беспорядков, оцениваются примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители. Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и показали, как выглядел главный Офис главы государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал действия активистов хулиганством и заверил, что виновным не удастся избежать ответственности.
В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство и есть один задержанный.
В МВД показали видео с доказательствами вандализма задержанного гражданина, который бил стекло на двери Офиса президента во время акции 20 марта.
В СМИ назвали имена координаторов акции в поддержку Стерненко, которая переросла в погромы. Ими оказались несколько известных "профессиональных активистов".
Начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь заявил, что во время событий на Банковой правоохранители пытались не допустить провокаций и эта основная цель была достигнута.