'Слуги' инициировали внеочередное заседание Рады с силовиками из-за погромов на Банковой

Ряд народных депутатов инициировал проведение внеочередного заседания парламента, чтобы дать оценку акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта и ее последствиям.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram. В Верховной Раде он является заместителем председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия постановления о дачи оценки тем событиям, которые произошли под Офисом президента", – написал он.

Нардеп подчеркнул, что на этом заседании нужно также заслушать правоохранительные органы по вышеуказанному вопросу.

"Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой", – заявил Качура.

Отметим: в пресс-службе президента заявили, что повреждения здания ОП, которые были нанесены во время воскресных беспорядков, оцениваются примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители. Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и показали, как выглядел главный Офис главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал действия активистов хулиганством и заверил, что виновным не удастся избежать ответственности.