Слава всем нашим героям! Зеленский поблагодарил украинцев за месяц победоносную борьбу с оккупантами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он поблагодарил всех, кто уже месяц сражается за свою землю.

Соответствующее обращение было обнародовано в Telegram-канале главы государства ночью 25 марта. Глава государства отметил за месяц удалось удержать все основные направления, с которым Россия атаковала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы работаем, страна должна двигаться к миру и вперед. С каждым днем нашей защиты – мы приближаем победу, потому что в этой войне просто нельзя без победы. Нельзя останавливаться ни на минуту, потому что каждая минута – это про нашу судьбу, про наше будущее. 30-й день – это уже месяц. Если бы Россия знала, что их ждет у нас такое – я уверен, они точно побоялись бы сюда идти", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что Украина смогла выдержать все основные направления российских ударов, а мир применил санкции. Также президент отметил, что ведутся переговоры о новых ограничительных мерах против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к лидерам государств "Большой семерки". Он призвал их оказать Украине максимальную поддержку в противостоянии российскому вторжению, в частности вооружением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!