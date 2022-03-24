Зеленский обратился к 'Большой семерке': лучше сейчас дать Украине поддержку оружием, чем потом искать оружие еще для других стран. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам государств "Большой семерки". Он призвал их оказать Украине максимальную поддержку в противостоянии российскому вторжению, в частности вооружением.

Ведь если Украина не остановит агрессора – он пойдет дальше. Обращение Зеленского к лидерам G7 опубликовано на телеграмм-канале главы государства.

Зеленский призвал государства-члены "Большой семерки" предоставить Украине необходимое для более действенного противостояния российскому вторжению вооружение.

"Лучше сейчас оказать Украине поддержку оружием, в котором мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще и для других стран – Грузии, Молдовы, стран Балтии, Польши, стран Центральной Азии. Чем быстрее произойдет именно так, как мы просим, тем быстрее на востоке Европы возобновится мир. Это в наших интересах. Это в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть", - отметил Зеленский.

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Он рассказал лидерам мощных мировых государств о преступлениях, совершаемых Кремлем против мирных граждан Украины прямо сейчас.

"Европа переживает войну, каждый день которой исполнен военными преступлениями российских войск. Сегодня утром я получил информацию о том, что российские войска применили против мирных людей в Украине фосфорные бомбы. Вполне реальна угроза масштабного применения Россией химического оружия на территории Украины", - перечислил президент Украины.

Он также рассказал, что Россия силой похищает украинцев и вывозит на свою территорию. У граждан Украины отбирают документы, телефоны и развозят по российским регионам. Уже фиксируются попытки даже мобилизовать их в оккупационную армию, что является военным преступлением. Точное количество насильственно депортированных граждан Украины пока неизвестно.

Известно, что оккупанты похитили и вывезли по меньшей мере 2 тысячи украинских детей.

"Украинские города – Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка и другие города – выглядят так, будто произошла глобальная катастрофа. Настолько они разбиты. Дороги из этих городов, по которым спасались люди, напоминают съемочную площадку постапокалиптического фильма с сотнями сожженных и расстрелянных машин. Но это действительно так: произошла глобальная катастрофа! Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности, нанесла мощный удар по международным отношениям", – отметил Зеленский.

Украинский президент предупредил лидеров западных государств о том, что Кремль своим вторжением в Украину уже спровоцировал продовольственный кризис в мире. Он неизбежен. И чем дольше будет продолжаться война – тем больше людей, прежде всего в Африке и Азии, а частично – и в Европе, будут голодать.

Президент Украины также призвал Запад активизировать усилия по возвращению мира в Украину. Он убежден: мир должен продолжать усиливать санкционное давление против России, ввести полное эмбарго на торговлю со страной-агрессором, лишить российскую армию возможности использовать GPS на войне и бомбить украинские города и села.

Новые санкции против РФ должны вводиться еженедельно.

Также Зеленский призвал Запад отрезать РФ от глобальной финансовой системы.

"Военные преступники должны остаться вообще без денег! А их замороженные активы должны превратиться, в том числе, в репарации для восстановления Украины", - подчеркнул президент Украины.

Также он призвал мир включиться в проект восстановления Украины после завершения войны, в возвращении жизни и людей в уничтоженные Россией города.

"Убежден, это будет в наших общих интересах", - подчеркнул президент Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский выступил перед лидерами стран НАТО. Он заявил, что Украине необходим мир - и немедленно.

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