Украинские города Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев получили статус 'Город-Герой'

Еще четыре украинских населенных пункта, которые с начала полномасштабного вторжения РФ противостоят российским оккупантам, получили статус "Город-Герой". Это Ирпень и Буча на Киевщине, Ахтырка в Сумской области и Николаев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в новом видеообращении к украинскому народу. Глава государства подписал соответствующий указ в четверг, 24 марта.

Городам присвоили этот статус, чтоб отметить подвиг, массовый героизм и стойкость граждан, которые они проявили при защите этих населенных пунктов от вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам и миллионам наших людей. Вам – всем украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы там, где вы есть. Я благодарен каждому и каждой из вас", – сказал Зеленский.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский принял решение о присвоении статуса "Город-Героя" тем областным и районным центрам, которые подверглись самому сильному удару вражеской армии РФ. Отныне высокое и заслуженное звание принадлежит Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Херсону, Харькову и Чернигову.

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