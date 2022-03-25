Зеленский наградил государственными наградами украинских защитников: семь военнослужащих получили звание 'Героя Украины'

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Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военнослужащих государственными наградами за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге. Семерым военным Национальной гвардии было присвоено звание Героя Украины.

Об этом политик рассказал в видеообращении к украинцам, опубликованном в Telegram в ночь на 25 марта. Пятерых из них было удостоено званием посмертно.

Кроме того, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих ВСУ.

Награды также получат 14 руководителей местных общин и местных властей и 31 медицинский работник.

Указы №160/2022 и №166/2022 уже опубликованы на сайте президента. Фамилии всех награжденных можно просмотреть по ссылкам.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты, полковнику Владимиру Баранюку и командиру отдельного отряда спецназначения "Азов", майору Денису Прокопенко. Их бойцы продолжают эффективно защищать Мариуполь от российских оккупантов.

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