Зеленский наградил государственными наградами украинских защитников: семь военнослужащих получили звание "Героя Украины"
Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военнослужащих государственными наградами за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге. Семерым военным Национальной гвардии было присвоено звание Героя Украины.
Об этом политик рассказал в видеообращении к украинцам, опубликованном в Telegram в ночь на 25 марта. Пятерых из них было удостоено званием посмертно.
Кроме того, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих ВСУ.
Награды также получат 14 руководителей местных общин и местных властей и 31 медицинский работник.
Указы №160/2022 и №166/2022 уже опубликованы на сайте президента. Фамилии всех награжденных можно просмотреть по ссылкам.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты, полковнику Владимиру Баранюку и командиру отдельного отряда спецназначения "Азов", майору Денису Прокопенко. Их бойцы продолжают эффективно защищать Мариуполь от российских оккупантов.
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