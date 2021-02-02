Шоумена Скичко официально представили как руководителя Черкасщины. Видео

Новоиспеченного председателя Черкасщины Александра Скичко представили активу области 2 февраля. Из-за пандемии коронавируса на мероприятии присутствовало ограниченное количество участников.

Об этом сообщили на странице Черкасской областной государственной администрации в Facebook, где проводилась прямая трансляция (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Скичко отметил, что это – волнующий для него момент, а возвращение на родную Черкасщину в новой роли – большая ответственность.

"Я хочу ходить по улицам своей родной Черкасщины с мыслью о том, что я сделал все и даже больше для блага и процветания своей родной области", – заявил председатель ОГА.

Глава области пообещал поддерживать тех, кто готов работать над развитием региона. По его мнению, для этого должны объединиться все черкасщане, независимо от их политических взглядов и амбиций. Скичко выразил надежду на плодотворное сотрудничество с депутатами облсовета, руководителями ОТГ и мэром Черкасс.

Александр Скичко сообщил, что в ближайшее время пообщается с руководителями всех управлений и департаментов, чтобы понять, какие проблемы существуют сегодня в регионе.

Председатель Черкасщины сделал акцент на том, что за время его работы в комитете транспорта и инфраструктуры в области построили 240 км дорог, а за предыдущие десять лет – всего 192 км.

"Почему-то те, кто сегодня критикуют мое назначение, забывают об этих цифрах, но прекрасно помнят опыт моей телевизионной деятельности десятилетней давности. Я хочу заверить, что готов к публичным обсуждениям моих действий, решений, критике, но конструктивной", – сказал Скичко .

Новоназначенный глава заявил об амбициозных планах на 2021 в привлечении рекордных инвестиций для строительства дорог местного и государственного значения.

Кроме того, Скичко поблагодарил за работу медиков, педагогов и военных Черкасщины. Он отметил, что сила области заключается именно в людях, которые здесь живут.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Кабмин 20 января утвердил бывшего шоумена, депутат от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной администрации.