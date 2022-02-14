Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 15 февраля, намерен посетить Москву. Там он планирует "донести общественности", насколько серьезные санкции ждут Россию в случае ее вторжения на территорию Украины, а также предложить президенту Владимиру Путину "диалог".

Об этом изданию The Guardian сообщили источники в правительстве Германии. Отмечается, что немецкий канцлер будет настаивать на "единстве ЕС, США и Великобритании", когда дело дойдет до экономических санкций в ответ на вторжение.

По словам источника, Шольц предложит Путину "диалог" и попытается выяснить, в чем причина недовольства России. Кроме того, вероятно, он подчеркнет, что вступление Украины в НАТО не является реалистичной перспективой в ближайшем будущем. Поэтому в качестве компромисса Россия может получит гарантии того, что Украина не вступит в НАТО "в ближайшие 10 лет".

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Издание напомнило, что Украина проявляет интерес к вступлению с 2002 года, но для этого требуется единогласное одобрение существующих членов, основанное на таких факторах, как функционирующая демократия и отсутствие "нерешенных внешних территориальных споров".

Также накануне визита в Москву, 14 февраля, Шольц прибыл в Киев из-за опасений западных лидеров, что российское вторжение в Украину может произойти в любой момент – и это уже привело к падению фондовых рынков и резкому росту цен на нефть.

Шольц и президент Украины Владимир Зеленский обсудят, как Германия может помочь стабилизировать экономику Украины после того, как страх перед неизбежной войной нанес удар по ее валюте.

В то же время в сюжете американского телеканала CNN от 14 февраля заговорили о том, что вторжения 16 февраля, как сообщалось ранее со ссылкой на разведку США, не будет. Журналисты указали, что этому может помешать "теплая погода и земля не замерзнет", поэтому нападение во всех смыслах может "забуксовать".

В конце сюжета сделали оговорку, что Россия все равно может "вторгнуться", используя дальнобойную артиллерию, авиацию и ракеты, тем самым еще не "отменяя" вероятность вторжения, однако такие мысли уже появляются.

Ранее США заявляли, что, по данным разведки, Россия может напасть на Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, хотя российские официальные лица неоднократно отрицали наличие таких планов.

В понедельник, 14 февраля, мировые рынки "постигло падение", так как инвесторы все больше обеспокоены потенциальным вторжением России в Украину. Вследствие немецкий DAX и французский CAC 40 упали ниже 3%. Британский FTSE 100 снизился на 2%.

Как отмечает CNN, фьючерсы на США также снижаются, а азиатские рынки завершили сессию понедельника в минусе. На ситуацию повлияло то, что ряд стран приказал своим гражданам покинуть Украину после недели безуспешных дипломатических мер по предотвращению российского вторжения в страну.

Последней страной, эвакуировавшей большую часть сотрудников своего посольства из нашей страны, стала Япония. Остаться разрешили только основному персоналу.

В то же время Греция призвала своих граждан, которые все еще находятся в Украине, покинуть страну, а тех, кто решил остаться, "немедленно поделиться своими контактными данными с посольством Греции" в Киеве, сообщило ее министерство иностранных дел.

Напомним: посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что украинское государство может подумать об отказе от вступления в Североатлантический альянс (NATO). По его словам, такой вариант рассматривается, если это позволит избежать войны с Россией.

В свою очередь в ОП заявили, что послу Украины в Британии необходимо предоставить возможность объясниться по поводу того, что он имел в виду, говоря о членстве в Альянсе, напомнив, что стремления Украины к НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны.

В МИД же пояснили, что слова Пристайко были вырваны из контекста.

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