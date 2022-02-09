Шольц заверил, что Москва поняла послание о санкциях

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Россия поняла послание Запада о санкциях. Речь идет о готовность к жестким ограничительным мерам в случае полномасштабного вторжения агрессора в Украину.

Такое заявление Шольц сделал 9 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает Reuters.

По словам немецкого канцлера, ситуация все равно остается напряженной. Поэтому пока рано говорить о том, что проблема решена.

Шольц напомнил, что США, Европейский Союз и НАТО действуют единым фронтом и согласовали пакеты санкций на случай дальнейшей агрессии против Украины.

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Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 7 февраля предупредила Россию, что Запад готов ввести против Москвы жесткие и беспрецедентные санкции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России признают, что западные санкции станут для экономики страны катастрофическими. Однако чиновник говорят об этом непублично.