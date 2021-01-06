Шмыгаль поручил расследовать возможную контрабанду в Украину вакцин для "избранных"
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения (Минздрав) и сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса. В частности, прививок для нардепов и топ-чиновников.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, уточнив, что речь идет якобы о контрабанде доз препарата неизвестного происхождения. Глава правительства также поспешил отметить, что сам является сторонником вакцинации.
"Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, которые работают на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", – высказался он.
Премьер напомнил, что сейчас Украина ожидает первую партию вакцин – это 1,9 млн доз от китайской компании Sinovac Biotech. Также власти ведут переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания.
"Сейчас ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения. Напомню рецепт, как уберечься от болезни: носите маску, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию", – подытожил Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский отметил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тыс. евро.
По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации.
Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик заявила, что возможная тайная вакцинация против COVID-19 некоторых топ-чиновников Украины не вызывает удивления, поскольку это продолжение двойных стандартов власти.
А депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко говорит, что тайная вакцинация украинских нардепов и чиновников от COVID-19 морально недопустимыма и, кроме того, является прямым нарушением закона, что должно расследоваться соответствующими органами.