Шмигаль доручив розслідувати можливу контрабанду в Україну вакцин для "обраних"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) та співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС) вивчать інформацію щодо можливої організації в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, щеплень для нардепів і топчиновників.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, уточнивши, що йдеться нібито про контрабанду доз препарату невідомого походження. Глава уряду також поспішив зазначити, що сам є прихильником вакцинації.

"Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, котрі працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки", – висловився він.

Прем’єр нагадав, що нині Україна очікує на першу партію вакцин – це 1,9 млн доз від китайської компанії Sinovac Biotech. Також влада веде переговори з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування.

"Нині жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження. Нагадаю рецепт, як уберегтися від хвороби: носіть маску, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції", – підсумував Шмигаль.

Скриншот Telegram-канал Дениса Шмигаля

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