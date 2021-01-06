Шмигаль доручив розслідувати можливу контрабанду в Україну вакцин для "обраних"

Марина Ліснічук Політика 14:26, 6.01.2021 Оновлено: 14:47, 6.01.2021

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) та співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС) вивчать інформацію щодо можливої організації в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, щеплень для нардепів і топчиновників.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, уточнивши, що йдеться нібито про контрабанду доз препарату невідомого походження. Глава уряду також поспішив зазначити, що сам є прихильником вакцинації.

"Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, котрі працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки", – висловився він.

Прем’єр нагадав, що нині Україна очікує на першу партію вакцин – це 1,9 млн доз від китайської компанії Sinovac Biotech. Також влада веде переговори з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування.

"Нині жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження. Нагадаю рецепт, як уберегтися від хвороби: носіть маску, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції", – підсумував Шмигаль.

Скриншот
Telegram-канал Дениса Шмигаля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський зазначив, що деякі українські нардепи та топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тис. євро.

  • За його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький мають зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації.

  • Лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик заявила, що можлива таємна вакцинація проти COVID-19 деяких топчиновників України не викликає подиву, оскільки це продовження подвійних стандартів влади.

  • А депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко каже, що таємна вакцинація українських нардепів і чиновників від COVID-19 є морально неприпустимим і, крім того, прямим порушенням закону, яке мають розслідувати відповідні органи.

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