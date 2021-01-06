Шмигаль доручив розслідувати можливу контрабанду в Україну вакцин для "обраних"
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) та співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС) вивчать інформацію щодо можливої організації в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, щеплень для нардепів і топчиновників.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, уточнивши, що йдеться нібито про контрабанду доз препарату невідомого походження. Глава уряду також поспішив зазначити, що сам є прихильником вакцинації.
"Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, котрі працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки", – висловився він.
Прем’єр нагадав, що нині Україна очікує на першу партію вакцин – це 1,9 млн доз від китайської компанії Sinovac Biotech. Також влада веде переговори з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування.
"Нині жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження. Нагадаю рецепт, як уберегтися від хвороби: носіть маску, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції", – підсумував Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський зазначив, що деякі українські нардепи та топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тис. євро.
За його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький мають зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації.
Лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик заявила, що можлива таємна вакцинація проти COVID-19 деяких топчиновників України не викликає подиву, оскільки це продовження подвійних стандартів влади.
А депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко каже, що таємна вакцинація українських нардепів і чиновників від COVID-19 є морально неприпустимим і, крім того, прямим порушенням закону, яке мають розслідувати відповідні органи.