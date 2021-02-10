Шмыгаль: Европарламент признает и поддерживает евроинтеграцию Украины

Украина в 2021 году рассчитывает начать всеобъемлющий обзор достижения целей Соглашения об ассоциации для углубления секторальной интеграции с Европейским Союзом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который в среду, 10 февраля, встретился с президентом Европейского парламента (ЕП) Давидом Сассоли в Брюсселе (Бельгия). О результатах встречи сообщается на "Правительственном портале".

"Убежден, что Европарламент и, прежде всего, парламентский комитет ассоциации будут оказывать мощную политическую поддержку этому процессу", – сказал глава Кабмина.

В конце прошлого года был проведен успешный 22-й саммит Украина – ЕС, подчеркнул Шмыгаль, поэтому Украина ожидает и результативного заседания Совета ассоциации.

"Рассчитываем на запуск в этом году процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации для использования потенциала УВЗСТ [углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли] и углубления секторальной интеграции с ЕС", – сказал глава правительства.

В Кабмине добавили, что Европарламент признает и поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.

Премьер также указал на стратегический характер вопроса раннего доступа к вакцинам от коронавируса для Украины.

Он поблагодарил Евросоюз за поддержку идеи создания "Крымской платформы" и выразил надежду, что ЕС активно присоединится к учредительному саммиту этого проекта, запланированного на 23 августа 2021 года в Киеве.

Шмыгаль пригласил президента ЕП лично приобщиться к учредительному саммиту.

Как ранее писал OBOZREVATEL: