Шмыгаль провел переговоры с генсеком НАТО: в планах вступить в Альянс вместе с Грузией

Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 февраля в Брюсселе (Бельгия) встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил дальнейшие шаги Украины на пути евроатлантической интеграции.

Как отметил премьер, цель Украины – членство в НАТО, и правительство готово сделать все возможное для достижения этой цели, передает "Правительственный портал". Так, этот приоритет даже прописан в Конституции Украины, указал Шмыгаль.

На пресс-конференции после переговоров он также заявил, что Украина хотела бы получить План действий по членству в НАТО вместе с Грузией.

"Мы хотим не отставать далеко от Грузии и, в идеале, получить вместе с Грузией ПДЧ, и активно над этим работаем. Считаю, что наша встреча является достаточно позитивным и важным символическим сигналом и также дает нам хороший заряд, надежду", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

Премьер указал на реформы, которые внедряются в стране. "Мы активно модернизируем сектор безопасности и обороны, усиливаем верховенство права и искореняем коррупцию. Борьба с коррупцией и судебная реформа является первоочередным приоритетом", – подчеркнул глава Кабмина.

В Украине также намерены усилить работу по открытости и прозрачности в сфере оборонной промышленности, поощрять предприятия к сотрудничеству с электронной системой публичных закупок Prozorro, добавил Шмыгаль.

По его словам, в 2021 году также планируется одобрение межведомственного механизма выдачи украинским предприятиям "Декларации добродетели", что позволит им предлагать и реализовывать свои товары и услуги в пределах Агентства НАТО по поддержке и поставки через Перечень поставщиков оборонной продукции (Source File).

Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что двери НАТО открыты и Альянс полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины.

Генеральный секретарь Альянса в очередной раз призвал РФ прекратить поддержку НВФ на Донбассе и вывести свои войска с востока Украины.

"Союзники по НАТО едины в осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить поддержку незаконных формирований на востоке Украины и вывести свои подразделения с ее территории", – сказал Столтенберг.

"Украина – один из важнейших и самых близких партнеров – вы предоставляете подразделения для участия в учениях и операциях, в частности в Афганистане и Косово, как и в силы быстрого реагирования. Мы ценим эти взносы, которые демонстрируют украинскую приверженность евроатлантической безопасности. Поэтому Украина сейчас для НАТО является партнером по расширенными возможностям. Этот статус позволит нам еще больше углублять наше сотрудничество", – добавил он.

Напомним, накануне заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС Шмыгаль также провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет допуск иностранных войск на территорию Украины для проведения совместных международных учений.