Шмигаль об организаторах госпереворота: это 'внешние силы', в Украине революционных настроев нет

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль считает, что повлиять на ситуацию внутри страны пытаются "внешние силы". По его мнению, за подготовкой возможного госпереворота в Украине может стоять Россия.

Этом этом политик сказал в интервью изданию Reuters во вторник, 30 ноября. Украинская разведка выяснила, что это делается для того, чтобы спровоцировать в нашем государстве "народное восстание", отметил Шмыгаль.

Глава Кабинета министров заявил, что Украина имеет секретные данные, которые говорят о том, что в стране якобы готовят государственный переворот. На уточняющий вопрос журналиста о том, может ли за этими действиями стоять Российская Федерация, Шмыгаль отметил: "Безусловно".

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При этом, по его мнению, стягивание российских военных и техники к границе Украины – это часть плана России по разрушению стремления Украины присоединиться к Европейскому Союзу.

"Они что-то готовят", – подчеркнул украинский премьер-министр. При этом детали намерений политик не озвучил.

Шмыгаль также заверил: в нашей стране нет революционных настроений, а для того, чтобы усилить возможные протесты было привлечено "влияние извне".

"Наша секретная служба проводит специальное расследование", – добавил он.

Напомним: на пресс-марафоне к экватору каденции, который состоялся 26 ноября, украинский президент заявил, что располагает информацией от украинской разведки, что кураторы из России и представители определенных политических кругов в Украине "готовят государственный переворот". В частности, в него мог быть вовлечен олигарх Ринат Ахметов.

Так глава государства ответил на вопросы журналиста Савика Шустера о вызовах, существующих для страны со стороны РФ и возможной эскалации.

В то же время журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер с ссылкой на источники заявил, что Зеленский якобы передаст в США доказательства о подготовке в Украине государственного переворота. Он также озвучил имена некоторых фигурантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, увеличение военного присутствия ВС РФ на границе с Украиной может быть мерой по усилению переговорной позиции Владимира Путина на встрече с президентом США Джо Байденом, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.