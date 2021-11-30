Резников о стягивании войск РФ к границам Украины: Путин пытается усилить свою переговорную позицию

Увеличение военного присутствия военной техники ВС РФ на Донбассе может быть мерой по усилению переговорной позиции российского лидера Владимира Путина на встрече с президентом США Джо Байденом. Оба правителя держав планируют встретиться до конца года.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает агентство "Интерфакс-Украина". При этом он указал, что более рисковая ситуация существовала весной 2021 года, когда вероятность вторжения российских войск создавалась путем формирования военной инфраструктуры на линии разграничения.

"Тогда мы переживали реальное напряжение на востоке нашей страны. Однако даже тогда не было настолько высокого волнения со стороны иностранных инвесторов, как сегодня. Важно обратить внимание, что создавшаяся ситуация никак не должна влиять на инвестиционный климат и наносить ущерб экономики. Украина преодолела колоссальный кризис в 2014 году и готова к новым вызовам", – заключил глава Минобороны.

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Напомним, что на пресс-марафоне 26 ноября украинский гарант Владимир Зеленский опроверг слухи об эскалации на Донбассе, которая бы вынуждала правительство ввести в Украине военное положение и опасаться полномасштабной войны с Россией.

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