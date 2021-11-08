Северодонецк переименуют? Вятрович рассказал о продолжении декоммунизации в Украине

Смена названий ряда населенных пунктов в Украине в соответствии с украинским правописанием является "деколонизацией" и продолжением декоммунизации нашей страны. Решения о переименовании может быть принято парламентом в кратчайшие сроки.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность", бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "Наличие русифицированных названий на карте Украины является признаком российской имперской политики. Нам давно следовало избавиться от таких следов российского имперского владычества на нашей территории", – подчеркнул он.

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"Поэтому я всячески поддерживаю эту инициативу. Готов поддержать ее и как народный депутат", – добавил Вятрович.

По его мнению, фактически речь идет о продолжении декоммунизации. "Это следующий шаг декоммунизации – деколонизация. Это то, что должно следовать дальше. После уничтожения коммунистических наслоений мы должны определить наслоение времен Российской империи и восстановить украинскую топонимику".

В этом контексте нардеп напомнил о Северском Донце, который в советское время превратился в Северодонецк.

Вятрович объяснил, каким образом может произойти смена названий населенных пунктов. Для этого обычным большинством голосов должны быть внесены изменения в закон "О географических названиях". "Реализуя этот закон, затем должно быть решение Верховной Рады по переименованию каждого из населенных пунктов", – уточнил он.

По оценкам нардепа, при условии готовности поддержать это решение парламентским большинством, оно может быть принято и реализовано в кратчайшие сроки. "Когда мы ставили перед собой задачу декоммунизации, она было гораздо более масштабной. Речь шла о тысячах населенных пунктов. Сейчас масштабы переименований не будут такими большими, поэтому это можно быстро реализовать", – пояснил Вятрович.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил о необходимости приведения целого ряда географических названий в Украине в соответствие с украинским правописанием. Такой пост он опубликовал в Facebook. Среди населенных пунктов, перечисленных языковым омбудсменом – Арбузинка, Северодонецк, Луч, Первомайское.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Смела Черкасской области до сих пор не переименовали улицу, названную в честь Валентины Терешковой – депутата нелегитимной Госдумы РФ, которая в свое время проголосовала за оккупацию Россией полуострова Крым. Городской совет дважды отказывался рассматривать этот вопрос.