На Черкасщине отказались от идеи переименовать улицу 'единороски' Терешковой в честь погибших в войне на Донбассе

Смелянский городской совет в Черкасской области не захотел рассмотреть возможность о переименовании улицы космонавта и депутата нелегитимной Госдумы РФ от "Единой России" Валентины Терешковой. Улицу предлагали назвать в честь погибших в войне с Россией смелянцев.

Такой ответ дали на запрос от 12 октября корреспондента "Левый берег". В горсовете заявили, что не будут рассматривать предложение, поскольку его подал не местный житель.

Отмечается, что это стало уже вторым отказом о переименовании улицы Терешковой в Смеле.

Видео дня

В частности, в этом году в сентябре Смелянский горсовет предоставил такой же ответ на письмо от главы движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова. Чиновники указали, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.

Напомним, что Валентина Терешкова 1 марта 2014 года голосовала за оккупацию украинского полуострова Крым. Кроме этого, в 2020-м она стала инициатором обнуления сроков президентства главы РФ Владимира Путина.

В обоих указанных запросах предлагалось рассмотреть возможность переименовать в Смеле улицу, названную в ее честь, именами тех жителей города, которые погибли в войне с Россией.

Переименование возможно по процедуре декоммунизации, ведь Терешкова была членом Коммунистической партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, у дочери 84-летнего депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой нашли недвижимость в Италии. Ориентировочная стоимость дома в Бергамо составляет €250 тысяч.