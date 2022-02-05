Санкции США должны стать холодным душем на голову Путина, – Чалый

Возможное вторжение российской армии на территорию Украины может остановить пакет готовящихся в США экономических санкций. Они должны стать дополнительным холодным душем для главы Кремля Владимира Путина.

Такое мнение высказал Валерий Чалый, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019) в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 4 февраля. По его словам, демократы и республиканцы пообещали согласовать общий законопроект в ближайшие дни (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В нем будут пункты и по безоплатным поставкам вооружения Украине и серьезные экономические меры в отношении России. Принятие пакета санкций вряд ли раззадорит Путина. Это будет холодный душ, еще один дополнительный, на его голову", – сказал дипломат.

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По его словам, реакция западных стран на скопление российских войск на границе и данные о возможном нападении России была не такой, как ожидалось в Кремле.

"Реакция Запада спутала ему (Путину. – Ред.) карты. И это правильно. Произошло не так, как в 2014 году. Путин этого не ожидал", – отметил Чалый.

По его убеждению, позиция западных стран, которые повышают ставки, верна, и Украина в этой игре должна быть на одной стороне с США, Канадой и Европейским союзом.

"Мы должны играть в этой игре на одной стороне с США, Канадой, ЕС, а не придумывать свою уникальную игру, которая сейчас, может, красиво звучит, но стратегически не принесет результата. Правильнее делают западные страны, надо повышать ставки", – добавил он.

Напомним: ранее СМИ узнали, что США могут ввести санкции против крупнейших российских банков и госдолга РФ в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Отключение страны-агрессора от SWIFT и ограничения на экспорт газа и нефти не обсуждались. В то же время, комитет Сената США по международным делам представил проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. Они могут задеть президента страны-агрессора Владимира Путина и его близкое окружение – это чревато тем, что весь мир узнает об их тайных активах.

Президент США Джо Байден предупредил, что рассмотрит вопрос о применении персональных санкций в отношении президента РФ в случае его вторжения в Украину.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС совместно с США готовят масштабный пакет санкций против Российской Федерации. По его словам, эти меры продемонстрируют России, что дальнейшая эскалация будет иметь серьезные негативные последствия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Запад может отключить Россию от межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Это чревато прекращением всех международных операций и массовым оттоком капитала, повторяющим судьбу Ирана.