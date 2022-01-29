Ударят по российским банкам, но отключение от SWIFT не обсуждается: СМИ узнали о санкциях США

Соединенные Штаты могут ввести санкции против крупнейших российских банков, таких как ВТБ, а также ограничения касательно госдолга РФ в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Допускается также экспортный контроль в самых главных секторах, но отключение страны от SWIFT и ограничение на экспорт газа и нефти не обсуждались.

"Потенциальные цели включают в себя несколько крупнейших российских государственных банков, таких как банк ВТБ, запрет на любую торговлю новыми выпусками российского государственного долга и применение экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника", – сказал американский чиновник для The Wall Street Journal. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Обсуждения в Штатах продолжаются.

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"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT– базовой инфраструктуры, которая облегчает финансовые транзакции между банками по всему миру", – отмечает чиновник.

Эксперт по нефти из Йельского университета Грегори Брю заявил, что американские власти понимают, с какими последствиями придется столкнутся Европе в случае отключения экспорта российской нефти и газа. Об этом он написал в своем Twitter.

"Они, вероятно, поняли, что санкции, препятствующие Европе покупать российскую нефть/газ, окажут дестабилизирующее воздействие на рынки и будут способствовать росту цен. Недостаточно резервных мощностей, чтобы восполнить пробел в России в ближайшей перспективе", – говорится в сообщении специалиста.

Что такое SWIFT?

Это межбанковская система, которую сейчас используют больше 11 тыс. банков для отправки защищенных сообщений и платежей. Если Россию отключат от SWIFT, это приведет к прекращению всех международных операций, вызовет волатильность валюты и массовый отток капитала.

А это уже станет внезапным шоком для российских компаний и их иностранных клиентов, особенно для покупателей нефти и газа, экспортируемых в долларах, говорится в материале CNN. Если отключение произойдет, это также приведет к сокращению экономики РФ на 5%. Об этом ранее заявлял экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Но в России могут отреагировать, а точнее, уже даже планируют. В первую очередь ответные меры будут касаться экспорта энергоносителей.

"Если Россию отключат от SWIFT, то мы не получим валюту (иностранную. – Ред.), а покупатели, в первую очередь европейские страны, не получат наш товар – нефть, газ, металлы и другие важные компоненты", – сказал Николай Журавлев, вице-спикер Совета Федерации.

Удар по банкам

Штаты могут ввести масштабные санкции, которые ударят по российским банкам. В частности, как заявил Джо Байден, последние лишатся доступа к расчетам в долларах.

"Мы находимся в положении, когда это будет иметь серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларами, если они вторгнутся. Они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларами", – заявил Байден на пресс-конференции, сообщает пресс-служба Белого дома.

Подробнее о санкциях, которые может ввести Запад в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США будут направлены на промышленных секторах, заявил представитель Белого дома. Американские власти хотят ввести ограничения, которые приведут к снижению промышленного потенциала и производственных мощностей РФ, они не будут касаться обычных российских потребителей.