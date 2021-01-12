У Зеленского ответили, кто должен реагировать на санкции США против Дубинского

На американские санкции против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского должны реагировать во фракции.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, реакции от Владимира Зеленского или ОП не будет.

"Почему именно президент должен реагировать, а не руководство фракции, например?" – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что первичная реакция должна исходить от депутатского корпуса, прежде всего – фракции "Слуга народа".

"Именно так правильно", – подчеркнул советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.

Всего под действие ограничительных мер попали семь человек и четыре сайта. Их связали с нардепом Андреем Деркачем, против которого ранее уже были введены ограничительные меры, и Россией.

Дубинский в свою очередь заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.