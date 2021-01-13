У Зеленського пообіцяли покарати всіх винних у втручанні у вибори в США

В Офісі президента України зроблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності причетних до втручання у вибори в США.

Таку заяву на своїй сторінці у Twitter 13 січня зробив глава ОП Андрій Єрмак. Це стосується будь-яких осіб – як зазначив керівник Офісу, незалежно від їхньої партійної належності.

"Для ясності – незалежно від партійної належності ця адміністрація зробить усе, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США", – написав Єрмак.

Додамо: повідомлення глави ОП, очевидно, націлене на американських партнерів, оскільки текст опубліковано англійською мовою.

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