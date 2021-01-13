У Зеленського пообіцяли покарати всіх винних у втручанні у вибори в США

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
1,7 т.
Андрій Єрмак і Олександр Дубінський

В Офісі президента України зроблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності причетних до втручання у вибори в США.

Таку заяву на своїй сторінці у Twitter 13 січня зробив глава ОП Андрій Єрмак. Це стосується будь-яких осіб – як зазначив керівник Офісу, незалежно від їхньої партійної належності.

"Для ясності – незалежно від партійної належності ця адміністрація зробить усе, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США", – написав Єрмак.

Додамо: повідомлення глави ОП, очевидно, націлене на американських партнерів, оскільки текст опубліковано англійською мовою.

Повідомлення глави ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 січня США ввели санкції проти громадян України, серед яких нардеп Олександр Дубінський, колишній військовий прокурор Костянтин Кулик і екснардеп Олександр Онищенко, а також низки інформаційних ресурсів.

  • Санкції пов'язані з вірогідним втручанням цих осіб в американські вибори.

  • Усього під дію обмежувальних заходів потрапили сім людей і чотири сайти. Їх пов'язали з нардепом Андрієм Деркачем, проти якого раніше вже було введено обмежувальні заходи, та Росією.

  • Дубінський зі свого боку заявив, що він ніколи не втручався у вибори в інших країнах.

  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що на американські санкції проти нардепа Дубінського мають реагувати в керівній партії.

УкраїнаВибори в СШАОфіс президентаПартія Слуга народуОлександр ДубінськийАндрій Єрмак