У Зеленського пообіцяли покарати всіх винних у втручанні у вибори в США
В Офісі президента України зроблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності причетних до втручання у вибори в США.
Таку заяву на своїй сторінці у Twitter 13 січня зробив глава ОП Андрій Єрмак. Це стосується будь-яких осіб – як зазначив керівник Офісу, незалежно від їхньої партійної належності.
"Для ясності – незалежно від партійної належності ця адміністрація зробить усе, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США", – написав Єрмак.
Додамо: повідомлення глави ОП, очевидно, націлене на американських партнерів, оскільки текст опубліковано англійською мовою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 січня США ввели санкції проти громадян України, серед яких нардеп Олександр Дубінський, колишній військовий прокурор Костянтин Кулик і екснардеп Олександр Онищенко, а також низки інформаційних ресурсів.
Санкції пов'язані з вірогідним втручанням цих осіб в американські вибори.
Усього під дію обмежувальних заходів потрапили сім людей і чотири сайти. Їх пов'язали з нардепом Андрієм Деркачем, проти якого раніше вже було введено обмежувальні заходи, та Росією.
Дубінський зі свого боку заявив, що він ніколи не втручався у вибори в інших країнах.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що на американські санкції проти нардепа Дубінського мають реагувати в керівній партії.