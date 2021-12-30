Самолет США отправился во вторую разведку на Донбасс: мониторит ситуацию на границе с РФ

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing E-8C отправился во вторую разведку на Донбасс. Его задачей является мониторинг ситуации на границе с Российской Федерацией.

Полет над востоком Украины E-8C (JSTARS) совершил в четверг, 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, Flightradar24.

Отметим, что самолет ВВС США несколько раз пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе. Судно-разведчик прилетело со стороны Европы, в частности, судя по онлайн-карте, с Польши.

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Самолет наблюдения E-8C способен фиксировать наземные цели: как живую силу, так и военную технику. Он оснащен бортовой антенной, которая позволяет всего за минуту осмотреть около 50 тысяч квадратных километров.

Напомним, 29 декабря два американских самолета совершили полет над Украиной. Они тоже собирали разведданные о российских войсках возле нашей границы. Тогда в полете были задействованы E-8C и RC-135V, которые пролетали в 40 км от оккупированных территорий Донбасса.

Это была одна из первых миссий Военно-воздушных сил США, когда американская авиация открыто пролетела в воздушном пространстве Украины.

Напомним, что через спутниковые снимки снова удалось зафиксировать увеличение российских войск на границе с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Военная активность РФ обнаружена на трех объектах в Крыму и на пяти на западе страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало, что Россия в декабре увеличила поставки боевой техники и вооружения во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).