Самолет США отправился во вторую разведку на Донбасс: мониторит ситуацию на границе с РФ

Ольга Ганюкова
Политика
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Самолет США отправился во вторую разведку на Донбасс: мониторит ситуацию на границе с РФ

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing E-8C отправился во вторую разведку на Донбасс. Его задачей является мониторинг ситуации на границе с Российской Федерацией.

Полет над востоком Украины E-8C (JSTARS) совершил в четверг, 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, Flightradar24.

Отметим, что самолет ВВС США несколько раз пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе. Судно-разведчик прилетело со стороны Европы, в частности, судя по онлайн-карте, с Польши.

Карта пролета самолета
Видео дня

Самолет наблюдения E-8C способен фиксировать наземные цели: как живую силу, так и военную технику. Он оснащен бортовой антенной, которая позволяет всего за минуту осмотреть около 50 тысяч квадратных километров.

Boeing E-8C

Напомним, 29 декабря два американских самолета совершили полет над Украиной. Они тоже собирали разведданные о российских войсках возле нашей границы. Тогда в полете были задействованы E-8C и RC-135V, которые пролетали в 40 км от оккупированных территорий Донбасса.

Это была одна из первых миссий Военно-воздушных сил США, когда американская авиация открыто пролетела в воздушном пространстве Украины.

Напомним, что через спутниковые снимки снова удалось зафиксировать увеличение российских войск на границе с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Военная активность РФ обнаружена на трех объектах в Крыму и на пяти на западе страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало, что Россия в декабре увеличила поставки боевой техники и вооружения во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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