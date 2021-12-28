Россия в декабре увеличила поставки боевой техники и вооружения в ОРДЛО, – разведка

Российская Федерация в течение декабря увеличила поставки боевой техники и вооружения в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Таким образом командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск.

Оккупанты скрыто завозили горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Для поставок вооружения в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов российские наемники использовали железнодорожный и автомобильный транспорт. Также для скрытого снабжения военного имущества оккупанты использовали так называемые "гуманитарные конвои".

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Кроме того, РФ заметно увеличила поставки боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях.

Также в ОРДЛО направили кадровых российских военнослужащих и наемников-граждан РФ. Они должны доукомплектовать ряды оккупационных разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

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