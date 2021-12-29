В небе над Украиной пролетели два самолета США: собирали разведданные о войсках РФ

Два американских самолета совершили полет над Украиной. Они собирали разведданные о российских войсках возле нашей границы.

Об этом пишет Forbes. Отмечается, что в полете были задействованы борты E-8C и RC-135V, которые пролетали в 40 км от оккупированных территорий Донбасса.

Издание подчеркивает, что это одна из первых миссий Военно-воздушных сил США, когда американская авиация открыто пролетела в воздушном пространстве Украины.

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Самолет наблюдения E-8C способен фиксировать наземные цели, как живую силу, так и военную технику.

Разведывательный борт RC-135V предназначен для радиоперехвата.

Напомним, что через спутниковые снимки снова удалось зафиксировать увеличение российских войск на границе с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Военная активность РФ обнаружена на трех объектах в Крыму и на пяти на западе страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало, что Россия в декабре увеличила поставки боевой техники и вооружения во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).