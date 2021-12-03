Саакашвили могут передать Украине: нардеп назвал условие

Находящегося в грузинской тюрьме бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили могут передать Украине для отбывания наказания. Однако для этого необходимо провести серьезную дипломатическую работу.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Власенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 3 декабря. По словам политика, реализовать это без воли грузинской стороны невозможно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кроме помилования может состояться процедура передачи Саакашвили для так называемого отбывания наказания в Украине. Это другая история, чем отбывание наказания в Грузии. Но это требует глубокой и продуктивной дипломатической работы. Без подготовки это решить будет сложно", – сказал нардеп, добавив, что Украина должна делать все возможное, чтобы Саакашвили оказался на территории нашего государства.

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Власенко подчеркнул, что ключ от решения вопроса по Саакашвили "лежит в Тбилиси, а не в Киеве".

"Без воли власти в Грузии это реализовать нельзя. Очень важны дипломатические переговоры, переговоры на уровне руководства правительств. Меня беспокоит то, что действующий президент сказала, что она отказывается помиловать Саакашвили. Беспокоит и то, что главы правительств говорят, что они не видят для этого юридических возможностей", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Саакашвили заявил, что его подзащитный в тюрьме подвергся пыткам. После перевода в военный госпиталь политик прекратил голодовку, которая длилась 50 дней после его задержания по прибытии в Грузию.