Саакашвили вышел из голодовки: медики рассказали о его состоянии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится на родине под стражей, вышел из 50-дневной голодовки. Состояние его здоровья немного улучшилось.

Об этом заявила врач Нино Шарашенидзе, передают "Новости-Грузия". Политик уже начал питаться по определенной схеме.

По ее словам, несмотря на небольшое улучшение здоровья, еще есть некоторые жалобы.

В свою очередь личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе добавил, что процесс восстановления займет определенное время.

"Ситуация в динамике улучшилась, он стабилен. Команда проводит ему адекватную терапию", – пояснил невролог Александр Цискаридзе.

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Напомним, что Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели из тюремной больницы в госпиталь в Гори. До этого сообщалось, что политик потерял сознание во время встречи с адвокатами.

Как уже писал OBOZREVATEL, политик был задержан 1 октября после прибытия в Грузию. Спустя несколько дней он объявил голодовку.