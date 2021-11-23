Адвокат Саакашвили заявил, что политик подвергся пыткам в заключении

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находясь в тюрьме, подвергался пыткам и нечеловеческому обращению. Кроме того, он является политическим заключенным.

Об этом заявил адвокат политика Димитри Садзаглишвили, сообщает "Интерфакс". Правозащитник отметил, что в "нормальных странах" за такое обращение заключенного выпустили бы на свободу или хотя бы предоставили возможность выздоровления в гражданской клинике.

Доказательством того, что Саакашвили является политическим заключенным, он назвал высказывания премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который публично заявил, что задержание экс-президента и предъявление ему обвинений произошли из-за продолжения участия в грузинской политике.

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Напомним, врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика потребуется помощь психолога и психиатра. Несмотря на то, что экс-глава государства и вышел из голодовки, угрозы для его жизни еще не миновали. В частности, врачи обеспокоены неврологией Саакашвили, поэтому его вскоре посетит соответствующий специалист.

Саакашвили вышел из 50-дневной голодовки после того, как его перевели из тюремной больницы в госпиталь в Гори. До этого сообщалось, что политик потерял сознание во время встречи с адвокатами. Он уже начал питаться по определенной схеме. Состояние его здоровья немного улучшилось.

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