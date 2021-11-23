Адвокат Саакашвили заявил, что политик подвергся пыткам в заключении
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находясь в тюрьме, подвергался пыткам и нечеловеческому обращению. Кроме того, он является политическим заключенным.
Об этом заявил адвокат политика Димитри Садзаглишвили, сообщает "Интерфакс". Правозащитник отметил, что в "нормальных странах" за такое обращение заключенного выпустили бы на свободу или хотя бы предоставили возможность выздоровления в гражданской клинике.
Доказательством того, что Саакашвили является политическим заключенным, он назвал высказывания премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который публично заявил, что задержание экс-президента и предъявление ему обвинений произошли из-за продолжения участия в грузинской политике.
Напомним, врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика потребуется помощь психолога и психиатра. Несмотря на то, что экс-глава государства и вышел из голодовки, угрозы для его жизни еще не миновали. В частности, врачи обеспокоены неврологией Саакашвили, поэтому его вскоре посетит соответствующий специалист.
Саакашвили вышел из 50-дневной голодовки после того, как его перевели из тюремной больницы в госпиталь в Гори. До этого сообщалось, что политик потерял сознание во время встречи с адвокатами. Он уже начал питаться по определенной схеме. Состояние его здоровья немного улучшилось.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее сын Саакашвили Эдуард призвал власти перевести своего отца в гражданскую клинику. Он высказал надежду, что никто не желает смерти его отца, поскольку сложившаяся с политиком ситуация больше напоминает сведение счетов, чем политическое правосудие.
с свою очередь известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе считает, что один человек в Грузии хочет видеть бывшего президента страны Михеила Саакашвили в гробу. Речь идет о миллиардере Бидзине Иванишвили.