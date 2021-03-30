С Тупицкого сняли госохрану, но дали другую

С уволенного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого сняли государственную охрану.

Об этом "Українським Новинам" рассказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Он пояснил, что охрану сняли, так как Тупицкий больше не является председателем суда.

"С Тупицкого снята государственная охрана, как с главы Конституционного Суда Украины. Закон о государственной охране органов государственной власти и должностных лиц предусматривает, что лица, которые были охраняемыми и потеряли статус субъектов, подлежащих государственной охране...за этим человеком еще на протяжении года сохраняется государственная охрана", – сказал Вениславский.

Поясним, что Тупицкого лишили госохраны, но в течение одного года он будет сохранять статус охраняемого лица. Ему будет предоставлен другой состав УГО, который будет работать в другом формате, нежели когда Тупицкий возглавлял КСУ.

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