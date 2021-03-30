З Тупицького зняли держохорону, але дали іншу
Зі звільненого голови Конституційного Суду Олександра Тупицького зняли державну охорону.
Про це "Українським Новинам" розповів представник президента в КСУ Федір Веніславський. Він пояснив, що охорону зняли, оскільки Тупицький більше не є головою суду.
"З Тупицького знята державна охорона як з голови Конституційного Суду України. Закон про державну охорону органів державної влади та посадових осіб передбачає, що особи, які були охоронюваними і втратили статус осіб, які підлягають державній охороні ... то за цією особою ще протягом року зберігається державна охорона", – сказав Веніславський.
Пояснимо, що Тупицького позбавили держохорони, але протягом одного року він буде зберігати статус особи, що охороняється. Йому буде наданий інший склад УДО, який працюватиме в іншому форматі, ніж коли Тупицький очолював КСУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Тупицького, а також Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.
Глава країни після підписання указу про звільнення суддів заявив, що вони можуть йти на заслужений відпочинок.
У "Слугу народу" рішення чинного глави держави вважають правильним і законним. Серед аргументів – не треба було Тупицькому купувати землю в окупованому Криму.
Пізніше Тупицький заявив, що указ Зеленського, який скасовує указ президента-втікача Віктора Януковича про його призначення, нібито "протиправний і незаконний".
Нагадаємо, що в ДБР висунули підозру відстороненому від посади голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому в скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя.
Співробітники Управління державної охорони не пропустили в будівлю Конституційного Суду його відстороненого главу Тупицького.
Пізніше Тупицький поскаржився голові Верховної Ради Дмитру Разумкову на співробітників державної охорони, які не пускали його на робоче місце.
Також Тупицький оскаржив у Верховному суді указ президента України про його відсторонення.