"Северный поток-2" собираются достроить к лету, несмотря на санкции США, – Bloomberg

"Северный поток-2" собираются достроить уже в 2021 году. Первую ветку хотят завершить уже к июню, несмотря на анонсированное ужесточение санкций со стороны США.

Об этом со ссылкой на компанию-оператора сообщает издание Bloomberg. "Nord Stream 2 AG планирует завершить основные строительные работы на одной из ниток конфликтного российского газопровода в первой половине 2021 года несмотря на санкции США, которые мешали достройке в течение более года", – пишет агентство.

По данным агентства, работы в водах Дании будут возобновлены во второй половине января. Согласно графику, трубоукладочная баржа "Фортуна" завершит работу в датских водах к середине последней недели мая, после чего она переместится в воды Германии и будет работать там до июня.

Отметим, ранее сообщалось, что работы начнутся уже 15 января. Днем ранее 14 января "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, где она была пришвартована с конца декабря, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов. Судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

Как сообщал OBOZREVATEL: