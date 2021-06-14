Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса по вступлению Украины в НАТО

Россия не имеет права голоса в вопросе о евроатлантической интеграции Украины. Когда наша страна станет членом НАТО будут решать только государства-члены Альянса и сам Киев.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после саммита Альянса. Он подчеркнул, что каждая страна имеет право выбора своего пути и Украины, в том числе.

"Сигнал таков: Украина и 30 стран НАТО принимают решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет права голоса", – заявил генсек Альянса.

Эти слова Столтенберга стали ответом на заявления Путина относительно вступления Украины в Альянс.

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Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, недавно лидер России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. По его словам, тогда ракеты в Москву будут долетать быстрее, чем сейчас.

"Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлет ракеты с Харькова или Днепропетровска в Москву уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?", – заявил Путин в интервью своим пропагандистам.

Также OBOZREVATEL сообщал, в итоговой декларации саммита НАТО лидеры государств Альянса подтвердили, что решение о будущем членстве Украины в силе. В то же время Альянс призвал Украину к реформам.