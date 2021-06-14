В Брюсселе стартует саммит НАТО: все, что нужно знать о переговорах

В понедельник, 14 июня, в столице Бельгии Брюсселе стартовал саммит Североатлантического альянса. Обычно это событие проходит раз в два года, но на этот раз лидеры запланировали заложить основание для стратегического курса НАТО сразу на десятилетие – до 2030 года.

На нем обсудят новую политику по кибербезопасности, проблемы сохранения технологического преимущества и борьбу с изменением климата. А еще будет рассматриваться вопрос российской угрозы, милитаризации Крыма и безопасности ситуации в Украине, хотя наших представителей на саммит не пригласили. Почему и какие еще темы подымут на встрече, читайте в материале OBOZREVATEL.

Этот саммит НАТО в определенном смысле внеочередной. Мероприятие изначально должны были провести осенью 2021-го. Тогда оно прошло бы в стандартном формате – с партнерами Альянса, различными встречами. Однако его в срочном порядке перенесли на июнь.

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Причиной послужило то, что как раз в это время президент США Джо Байден запланировал визит в Европу на встречу лидеров Большой семерки. А, как известно, на саммитах НАТО главное внимание всегда приковано к лидеру Штатов, поскольку именно Вашингтон играет ключевую роль в оборонных возможностях Североатлантического альянса. Так, в сегодняшнем саммите примут участие только страны-члены НАТО.

Байден прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в саммите перед самым началом в 14:00. Там его встретил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Провокационные действия Китая и России

Байден собирается проконсультироваться с европейскими союзниками относительно усилий по борьбе с КНР и РФ, действия которых на фронтах экономики и национальной безопасности стали главными внешнеполитическими проблемами в начале его президентства.

Генсек НАТО назвал саммит "поворотным моментом для НАТО и коллективной безопасности", поскольку политикам приходится одновременно реагировать на множественные "угрозы и вызовы". Многие из них отсутствуют в нынешней стратегической концепции Альянса, принятой в 2010 году.

В частности, в ней не упоминается Китай, ставший сегодня одной из главных тем не только для США, но и для других членов НАТО. По словам Столтенберга, КНР не является их "противником".

"Но оборонный бюджет Китая уже второй по размеру, они много инвестируют в новые современные вооружения и располагают крупнейшим флотом в мире. И они не разделяют наши ценности", – заявил он, добавив, что главным открытым вопросом саммита будет то, какой курс в отношении Китая они изберут.

Также Столтенберг подчеркнул, что кардинальных изменений курса Альянса по отношению к Кремлю не ожидают, а лидеры 30 стран просто обсудят "агрессивное поведение РФ", которое продолжается еще с 2014 года.

По официальным заявлениям в Брюсселе проглядывается, что эта политика и далее будет идти по двум направлениям: укрепление обороны союзников НАТО и сдерживание влияния России, а также попытки вести диалог с руководством страны-агрессора.

Акцент на 5 статье устава Альянса

Байден хочет продемонстрировать приверженность США альянсу из 30 стран, который часто подвергался критике со стороны его предшественника Дональда Трампа. А еще напомнить о статье 5 устава НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена является нападением на всех и требует коллективного ответа.

"Я проясню, что приверженность Штатов нашему альянсу с НАТО и статье 5 является твердой, как скала. Это священная обязанность", – сказал ранее американский лидер.

Подготовка НАТО к будущему

Также на встрече планируют рассмотреть инициативу Столтенберга "НАТО 2030" и дать ему задание подготовить новую стратегическую концепцию на текущее десятилетие. Утверждать ее будут на следующем саммите в 2022 году.

Помимо этого, на встрече в Брюсселе хотят позаботиться, чтобы Альянс сохранил свое технологическое преимущество. Для этого Столтенберг предложил запустить "акселератор оборонных инноваций" и создать фонд инноваций НАТО, который, в частности, будет вкладывать деньги в оборонные стартапы.

Известно, что на этой встрече лидеры Альянса собираются в итоговом решении подтвердить политику открытых дверей для Украины и Грузии, но при этом якобы не будут готовы пойти дальше. Такое убеждение выразил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

"НАТО – организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет. Официальный ответ – это то, что политика открытых дверей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику (в отношении Украины и Грузии)", – отметил он.

Джоанэ также призвал Украину не разочаровываться из-за этого и привел пример Румынии. Он напомнил, что в начале не все поддерживали членство страны в НАТО.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что позиция Украины должна быть услышана членами Альянса, но наших представителей на саммит не позвали.

Ведь, по ее словам, мероприятие будет очень коротким и никто, кроме членов Альянса, не будет участвовать именно в пленарной его части – ни Украина, ни Грузия, ни любая другая страна, даже с партнерством с расширенными возможностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден заявил, что намерен подтвердить приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне, поскольку лидеры Альянса обсуждают, как противостоять будущим угрозам. Также ожидается, что на саммите НАТО американский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.