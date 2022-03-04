Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой: у Зеленского потребовали максимального наказания

Действия оккупантов, совершенные накануне ночью в Энергодаре, показали миру, что Россия проводит военную кампанию вопреки всем международным канонам, принципам и конвенциям. Фактически страна-агрессор шантажирует планету угрозой ядерной катастрофы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал советник президента Михаил Подоляк. Он указал, что подобной угрозы в истории еще не существовало.

"Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и, если говорить откровенно, целой Европе масштабная танковая атака, направленная против Запорожской атомной станции. Крупнейшей, кстати, АЭС в Европе. Последствия, риски, объёмы разрушений – все было продумано русскими заранее. Т.е. буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия", – заметил он.

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Подоляк подчеркнул, что западный мир должен всерьез отнестись к варварской, необъяснимой позиции Москвы. Поиски дипломатического разрешения могут привести к непоправимым последствиям.

"Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией, ведя боевые действия. Любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по станции может привести к чудовищной катастрофе. Запорожская АЭС – это самая большая атомная станция в Европе. Если там случится непоправимое, это будет минимум в шесть раз страшнее, чем в Чернобыле", – подчеркнул Подоляк.

Представитель Офиса президента настоял на том, чтобы европейские партнеры обрушили на Россию еще более жесткие санкции, поскольку ответственность за совершенное должна быть максимально суровой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, утром 4 марта лидер украинской нации Владимир Зеленский обратился к миру с посланием, отметив, что прошедшая ночь могла стать последней для всех стран европейского материка.