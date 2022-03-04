'Мы пережили ночь, которая могла остановить историю Европы': Зеленский предупредил, что ЗАЭС – это шесть Чернобылей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал минувшую ночь такой, которая могла бы остановить историю всей Европы. Ведь российские оккупанты атаковали крупнейшую на европейском континенте атомную станцию – Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Об этом он рассказал в новом обращении к гражданам. Гарант подчеркнул, что мужественный украинский народ – армия и простые жители – продолжает бороться против мощного врага, превосходящего нас только по численности и технике (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Она одна могла быть, как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции – это террор невиданного уровня", – подчеркнул Зеленский.

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Он заявил, что у российских военных полностью отбита память о мировой трагедии – Чернобыльской катастрофе.

Президент поделился результатами переговоров с мировыми лидерами, которые тоже шокированы произошедшим. Так, Британия созывает Совет безопасности ООН из-за этой атаки. А Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования.

"Нужно немедленно ужесточить санкции против государства – ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам", – призвал гарант.

Зеленский поблагодарил героев из Нацгвардии, охранявших Запорожскую АЭС и пытавшихся остановить врага, и спасателей, потушивших пожар. Также выразил благодарность обычным украинцам, которые тоже мужественно защищают свои города от российских оккупантов.

"Украинцы! Враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия", – подчеркнул он.

Президент добавил, что на переговорах делегаций в Беларуси 3 марта удалось согласовать создание гуманитарных коридоров. В частности, там, где люди страдают больше всего.

"Сегодня увидим – работает ли договоренность. Наша оборона наносит врагу максимальные потери. Почти 9200 убитых оккупантов. К утру девятого дня войны. Мы бьем их под Николаевом, Харьковом, Киевом. Столица остается ключевой мишенью. Но они не сломают нашу государственность. Никогда. Что бы они ни делали, они все равно проиграют", – выразил убеждение Зеленский.

Он напомнил, что враг готовит многочисленные провокации в Херсоне, куда уже завел диверсантов, которые "ищут местных предателей". Гарант напомнил, что так начинались "Л/ДНР", и это нужно остановить. Херсонцев он призвал избавиться от всякого отчаяния и держаться вместе, чтобы "не дать осуществиться планам противник".

"Украина своего не отдаст. Мы боремся против мощного врага, который превалирует нас численностью, количеством техники. Но который на тысячи световых лет далек от нормальных людей, имеющих достоинство. Покажите это. Наш национальный флаг. Наш национальный гимн. Наш национальный дух. Обязательно дайте знать оккупантам, что находиться в Херсоне они могут только временно. И никогда не смогут владеть им. Как и любым другим городом Украины. Слава Украине!" – подытожил свое обращение Зеленский.

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