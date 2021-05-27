Россия сорвала заседание советников лидеров 'нормандской четверки'

Россия сорвала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой присутствовали политические советники "нормандской четверки". Российская сторона вновь утверждала, что не является стороной вооруженного конфликта.

Об этом в Facebook сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ. Отмечается, что состоялся жесткий обмен мнениями между сторонами. Украина не согласилась на попытки РФ исключать себя из сторон конфликта.

Несмотря на это, позицией украинской стороны остается необходимость скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня и продолжение диалога в рамках "нормандской четверки" и ТКГ.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24" сообщил, что Россия отказывает и настаивает на одном – стороной конфликта должны выступать ОРДЛО.

"Но ОРДЛО является механизмом в руках Кремля, а не сторона конфликта. Мы хотим, чтобы Россия, наконец, прекратила эту комедию, которую она играет все время", – говорил он.

Кравчук добавил, что Россия абсолютно не хочет прекращать огонь на Донбассе.

"Делают все, чтобы затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения", – отметил дипломат.

Следующее заседание запланировано на 9 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу, поэтому будут искать новое место для встреч.