Провал и позор для РФ: Подоляк прокомментировал обращение Кремля за военной помощью к Китаю

В Офисе президента Украины назвали позором обращение страны-оккупанты России за военной помощью к Китаю. Репутация Кремля на фоне провала в Украине и так уже уничтожена.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия пытается найти военную помощь хоть где-то.

При этом, как подчеркнул Подоляк, все наземные военные атаки в украинских городах были провальными, а репутация Москвы теперь ничто.

"На фоне крайне провальной наземной операции в Украине репутация РФ – ничто. Но зачем же натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-нибудь (Беларусь, ОДКБ, Китай) найти силы для уничтожения Украины?" – написал политик.

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Напомним, что 13 марта издание Financial Times с ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия якобы попросила Китай о предоставлении военной помощи, в частности, речь идет о военной технике. Очевидно, она нужна агрессору для поддержки вторжения в Украину. По словам чиновников США, на данный момент есть признаки того, что у оккупантов заканчиваются некоторые виды вооружения.

В то же время пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй отреагировал на сообщения СМИ и заявил, что никогда якобы об этом не слышал. Пэньюй отметил, что приоритетом Китая является предотвращение "выхода напряженной ситуации в Украине из-под контроля".

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США и Китая проведут первые переговоры в связи с российским вторжением в Украину. Встреча должна состояться в понедельник, 14 марта, в Риме (Италия).

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