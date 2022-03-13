США и Китай впервые проведут переговоры о войне Путина в Украине

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Представители США и Китая проведут первые переговоры в связи с российским вторжением в Украину. Встреча должна состояться в понедельник, 14 марта, в Риме (Италия).

Событие анонсировали накануне на сайте Белого дома. Пресс-служба уточнила: в поездку отправятся советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, представители Совета национальной безопасности и Госдепартамента.

Одним из участников переговоров от китайской стороны станет член Политбюро Коммунистической партии КНР и директор Управления Комиссии по иностранным делам Ян Цзечи.

Представители двух стран должны обсудить влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность, а также управление конкуренцией между Соединенными Штатами и КНР.

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Кроме того, Салливан встретится с дипломатическим советником премьер-министра Италии Луиджи Маттиоло, "чтобы продолжить координацию решительного, единого международного ответа на войну президента Путина".

Добавим: старший репортер Белого дома для Bloomberg News Дженнифер Джейкобс в Twitter отметила, что администрация президента США Джо Байдена продолжает попытки заручиться поддержкой Пекина для оказания влияния на Владимира Путина.

Как писал OBOZREVATEL:

новый, четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться уже 14 или 15 марта.

Делегации планируют обсудить прекращение огня, вывод российских войск, гарантии безопасности для Украины, компенсации нашей стране от РФ и другие темы, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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